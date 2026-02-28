Slušaj vest

Železničar je poveo golom Stefana Pirgića u 26. minutu iz jedanaesterca, a dva minuta kasnije pobedu je obezbedio Kvaku Karikari.

Ekipa iz Pančeva prekinula je niz od dve utakmice bez pobede, a posle 12. pobede u ligi zauzima peto mesto na tabli sa 41 bodom.

Vojvodina je posle dobrog niza rezultata pretrpela drugi uzastopni poraz i ima 49 bodova na trećem mestu na tabeli.

U sledećem kolu Železničar će igrati protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a Vojvodina će dočekati Partizan.

Ranije danas Novi Pazar je na svom terenu pobedio TSC 2:0, a kasnije igraju Partizan - OFK Beograd.

(Beta)

Vuk Brajović iz Dubaija o otkazivanju finala između Medvedeva i Grikspora Izvor: Kurir