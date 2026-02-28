Fudbaleri Železničara pobedili su na svom terenu u Pančevu Vojvodinu 2:0, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.
NOVI DEBAKL "LALA" Železničara ubedljiv protiv Vojvodine
Železničar je poveo golom Stefana Pirgića u 26. minutu iz jedanaesterca, a dva minuta kasnije pobedu je obezbedio Kvaku Karikari.
Ekipa iz Pančeva prekinula je niz od dve utakmice bez pobede, a posle 12. pobede u ligi zauzima peto mesto na tabli sa 41 bodom.
Vojvodina je posle dobrog niza rezultata pretrpela drugi uzastopni poraz i ima 49 bodova na trećem mestu na tabeli.
U sledećem kolu Železničar će igrati protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a Vojvodina će dočekati Partizan.
Ranije danas Novi Pazar je na svom terenu pobedio TSC 2:0, a kasnije igraju Partizan - OFK Beograd.
(Beta)
