Bez VAR-a na utakmici Partizana i OFK Beograda.
pokvario se
ŠOK U HUMSKOJ PRED OFK BEOGRAD! DA LI JE MOGUĆE? Neće biti VAR tehnologije na meču Partizana, ovo je razlog...
Fudbaleri Partizana ugostili su OFK Beograd u 25. kolu Superlige Srbije.
Uoči utakmice u Humskoj, kako je prenela TV Arena sport, VAR tehnologija neće biti u funkciji za ovaj meč!
Reč je o kvaru i Partizan i OFK Beograd će bez VAR-a odigrati utakmicu...
