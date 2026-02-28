Slušaj vest

Fudbaleri Partizana ugostili su OFK Beograd u 25. kolu Superlige Srbije.

Uoči utakmice u Humskoj, kako je prenela TV Arena sport, VAR tehnologija neće biti u funkciji za ovaj meč!

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Reč je o kvaru i Partizan i OFK Beograd će bez VAR-a odigrati utakmicu...

