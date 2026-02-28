Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su na svom terenu Viljareal 4:1, u utakmici 26. kola španskog prvenstva i stekli četiri boda prednost na prvom mestu na tabeli.

Tri gola postigao je Lamin Jamal, u 28, 37. i 69. minutu. Kod prva dva gola asistirao mu je Fermin, a kod trećeg Pedri.

Strelac u ekipi Barselone bio je i Robert Levandovski u prvom minutu nadoknade vremena, a gol za Viljareal postigao je Pape Geje u 49. minutu.

Barselona ima 21 pobedu i 64 bodova, četiri boda više i utakmicu više od drugoplasiranog Real Madrida.

Viljareal je prekinuo niz od dve pobede i posle sedmog poraza u prvenstvu zauzima treće mesto sa 51 bodom.

Ranije danas Rajo Valjekano odigrao je nerešeno 1:1 protiv Atletik Bilbaa.

Kasnije igraju Majorka - Real Sosijedad i Ovijedo - Atletiko Madrid.