VELIKI USPEH: Prvi put u istoriji amaterskog fudbala jedna srpska liga ima naslovnog sponzora!
I dan koji će sasvim sigurno ući u anale Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije.
Jednostavno, posle ovog čina ništa više neće biti isto.
Čelni ljudi FSRZS predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić, ljudi koji su po dolasku na odgovorne funkcije obećali jedan ovakav trenutak, dogovorili su Ugovor o sponzorstvu Srpske lige Zapad sa uglednim priređivačem igara na sreću ili kako stoji u jednom od slogana, mestom gde se strast za sportom pretvara u akciju.
Članovi Izvršnog odbora FSRZS jednoglasno su podržali sporazum od kapitalne važnosti za najveći fudbalski region u Srbiji koji će ozbiljno da rastereti budžet klubova.
Svi troškovi suđenja, posmatrtača, delegata, kao i putni troškovi, od sezone 2026/27. biće pokriveni zahvaljujući odličnom partnerskom ugovoru FSRZS i sponzora.
Ovim činom, predsednik Nebojša Živanović, praktično je ispunio sva obećanja data u danu kada je došao na mesto prvog čoveka največeg i najbrojnijeg fudbalskog regiona u Srbiji.
"Jedan od najtežih zadataka bio je upravo ovaj obećani cilj. Presrećan sam što smo uspeli i kvalitetnim radom ubedili uglednog sponzora da nam veruje i uloži novac u FSRZS. Sponzora smo opredelili Srpskoj ligi Zapad, jer je ona za nas naša Liga šampiona. Volim svoje klubove, volim svoj region i celokupan iznos će biti opredeljen za finansiranje službenih lica Srpske lige Zapad (sudije, delegati, posmatrači, putni troškovi).
Klubovi koji budu kroz disciplinski postupak kažnjeni, izgubiće pravo na finansiranje. Takođe, moram da naglasim da i klubovi Zonskog ranga takmičenja koji podlegnu disciplinskom postupku, budu kažnjeni u neregularnosti a izbore plasman u Srpsku ligu Zapad, neće imati pravo na finansiranje.
Srećno Srpskoj ligi Zapad, a Zonašima poručujem da ulažu u ekipe, da jure plasman u Srpsku ligu i da vode računa o integritetu. Neka se i oni spreme, biće i za njih iznenađenja" - rekao je predsednik Nebojša Živanović, koji je zajedno sa Darkom Bradonjićem, generalnim sekretarom FSRZS uradio velike stvari za najveći region u Srbiji.