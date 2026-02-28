Slušaj vest

I dan koji će sasvim sigurno ući u anale Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije.

Jednostavno, posle ovog čina ništa više neće biti isto.

Čelni ljudi FSRZS predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić, ljudi koji su po dolasku na odgovorne funkcije obećali jedan ovakav trenutak, dogovorili su Ugovor o sponzorstvu Srpske lige Zapad sa uglednim priređivačem igara na sreću ili kako stoji u jednom od slogana, mestom gde se strast za sportom pretvara u akciju.

Članovi Izvršnog odbora FSRZS jednoglasno su podržali sporazum od kapitalne važnosti za najveći fudbalski region u Srbiji koji će ozbiljno da rastereti budžet klubova.

FSRZS Foto: fsrzs

Svi troškovi suđenja, posmatrtača, delegata, kao i putni troškovi, od sezone 2026/27. biće pokriveni zahvaljujući odličnom partnerskom ugovoru FSRZS i sponzora.

Ovim činom, predsednik Nebojša Živanović, praktično je ispunio sva obećanja data u danu kada je došao na mesto prvog čoveka največeg i najbrojnijeg fudbalskog regiona u Srbiji.

"Jedan od najtežih zadataka bio je upravo ovaj obećani cilj. Presrećan sam što smo uspeli i kvalitetnim radom ubedili uglednog sponzora da nam veruje i uloži novac u FSRZS. Sponzora smo opredelili Srpskoj ligi Zapad, jer je ona za nas naša Liga šampiona. Volim svoje klubove, volim svoj region i celokupan iznos će biti opredeljen za finansiranje službenih lica Srpske lige Zapad (sudije, delegati, posmatrači, putni troškovi).

FSRZS Foto: fsrzs

Klubovi koji budu kroz disciplinski postupak kažnjeni, izgubiće pravo na finansiranje. Takođe, moram da naglasim da i klubovi Zonskog ranga takmičenja koji podlegnu disciplinskom postupku, budu kažnjeni u neregularnosti a izbore plasman u Srpsku ligu Zapad, neće imati pravo na finansiranje.

Srećno Srpskoj ligi Zapad, a Zonašima poručujem da ulažu u ekipe, da jure plasman u Srpsku ligu i da vode računa o integritetu. Neka se i oni spreme, biće i za njih iznenađenja" - rekao je predsednik Nebojša Živanović, koji je zajedno sa Darkom Bradonjićem, generalnim sekretarom FSRZS uradio velike stvari za najveći region u Srbiji.