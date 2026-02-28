Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 17 časova gostovati ekipi Radničkog 1923 u okviru 25. kola Superlige Srbije. Pred duel u Kragujevcu medijima se obratio šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković.

Predstavnike medija je zanimalo da li bi strateg naše ekipe sada nešto promenio kada je reč o revanš utakmici sa Lilom.

- Ne bih. Kada prođe utakmica, posle bitke su svi generali. Treba doneti odluke pre utakmice i verovati taktici kao što smo mi verovali u prvom meču sa Lilom, u večitom derbiju i u revanšu protiv Lila. Ako smo nešto morali da korigujemo, to smo i uradili. U drugom poluvremenu smo mnogo dobro izgledali. Utakmica koja je bila egal otišla je na drugu stranu na našu veliku žalost, ali treba da idemo uzdignute glave jer ono što smo pokazali i u Lilu i u derbiju i u revanšu protiv Lila govori da smo u dobrom delu utakmica igrali protiv mnogo kvalitetne ekipe koja ima dobre igrače na svim pozicijama. Ja sam ponosan na momke. Trebalo je možda da idemo na penale, to bi bilo i najpoštenije. Mislim da smo perfekciju iz prvog meča morali da naplatimo i da se sa nekim golom više vratimo za Beograd, ali Bože moj. Pokazali smo da možemo i da momci veruju u to što radimo. Još nije prošlo ni dva meseca od kada radimo zajedno, a ja se osećam kao da radimo dve godine. Ništa ne bih menjao. Sitnice su odlučile i gledaćemo da budemo bolji kako bi te sitnice u narednim mečevima prelomile na našu stranu - rekao je Stanković.

Otkrio je Stanković i kako naći motivaciju nakon evropskog poraza.

- Lepo. To je naša odgovornost. Mi smo u velikom klubu, najvećem u našoj državi. Nema tu šta da se priča kako naći motiv. Sa motivom treba da se budiš i ležeš, i da se budiš i ležeš sa odgovornošću jer znaš čiji dres nosiš i za šta se boriš. Po tom pitanju neće biti problema.

Iskusni strateg se osvrnuo i na zdravstveni bilten ekipe.

- Momci su dobro. Nikog nisam čuo da je rekao da je umoran i da ne može da igra. Na meni je da iskalkulišem kakvo nam je zdravstveno stanje i kako da izrotiramo, a da ne izgubimo na kvalitetu, sigurnosti i organizaciji. Verovatno će biti nekih promena. To ću odlučiti nakon današnjeg treninga, jer je kratko vreme od četvrtka do nedelje. Bitno je bilo da se oporavimo i mentalno i psihički. Pričali smo dosta juče. Vidim da su umorni, ali kako i ne bi bili. Igrali smo četvrtak, nedelja, pa opet četvrtak i produžetke. Tu je bio i derbi, utakmica broj jedan sezone za svakog navijača Crvene zvezde. Dobro ćemo iskalkulisati ko može da izdrži veći deo utakmice u Kragujevcu.

Analizirajući narednog rivala, osvrnuo se na stil igre Radničkog.

- Sa Bandovićem pokušavaju dosta da rotiraju, da iznenade formacijom i startnih 11. Hibridni su i mogu da se adaptiraju na bilo koji sistem. Vidi se da dobro rade. Imaju jednu pobedu, jedan poraz i dva remija. To je teško gostovanje, i da nije bilo utakmice sa Lilom. Kao kolektiv su dosta dobri. Svaki naš igrač dobiće svoju analizu protivnika, a ja analiziram celu ekipu i gledam odakle preti opasnost.

Na konstataciju da je protivnik u nešto slabijoj formi, odgovorio je kratko.

- To sam pomenuo malopre, ali opet dolazi Crvena zvezda, protivniku je to motiv puta deset. Nema tu šta da se doda.

Govorio je strateg naše ekipe i o treneru Radničkog.

- Znam Božidara Bandovića, radi dobar posao, iskusan je. Dosta dugo je u ovim vodama, poznaje dosta dobro našu ligu i zna kako će sa svakim da igra. Ne verujem ja da su to neki loši rezultati. Jedna pobeda, dve nerešene utakmice, koje su mogle i drugačije da se završe. Tako da su oni sve vreme bili u igri i te dve nerešene utakmice su mogle da odu na njihovu stranu. Očekujem težak meč i očekujem njegovu dosta spremnu ekipu.

Za kraj, osvrnuo se Stanković i na zgusnut raspored, s obzirom na predstojeći duel u Kupu Srbije.