Utakmica koja je odigrana 17. februara u Lisabonu bila je prekinuta na 10 minuta, nakon što je fudbaler Reala Vinisijus Žunior rekao da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.

Incident se dogodio nakon što je Vinisijus postigao jedini gol u 50. minutu, posle kojeg je proslavio plesom kod korner zastavice Benfike, što je naljutilo navijače, koji su ga vređali i bacali razne predmete na teren.

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je istragu, a Prestijani je privremeno suspendovan na jednu utakmicu i propustio je revanš u Madridu, u kome su domaći pobedili 2:1 i ukupnim rezultatom 3:1 prošli u osminu finala.

Prestijani je odbacio tvrdnje da je uvredio Vinisijusa na rasnoj osnovi.

"Benfika je suspendovala članstvo petorici svojih navijača posle pokretanja disciplinskog postupka koji je doveo do maksimalne kazne predviđene statutom kluba, a to je isključenje", navodi se u saopštenju Benfike.

"Interna istraga pokrenuta je posle utakmice Benfike i Reala 17. februara i usvajanja neprikladnog ponašanja na tribinama, rasističke prirode, nespojivost sa vrednostima i principima koje vode klub. Benfika ne toleriše bilo koji oblik diskriminatornog i rasističkog ponašanja i nastaviće da deluje kada takvo ponašanje potkopava vrednosti kluba", dodaje se u saopštenju.

Benfika je u četvrtak u saopštenju odbacila navode da je Prestijani priznao saigračima i klupskim zvaničnicima da je uvredio brazilskog fudbalera na rasnoj osnovi.

(Beta)