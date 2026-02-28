Fudbaleri Napolija pobedili su na gostujućem terenu Veronu 2:1, u utakmici 27. kola Serije A.
Fudbal
ČUDESNA POBEDA NAPOLIJA: Lukaku u šestom minutu nadoknade srušio Veronu
Slušaj vest
Napoli je poveo u drugom minutu golom Rasmusa Hejlunda, a izjednačio je Žan-Danijel Akpa Akpro u 65. minutu.
Pobedonosni gol za Inter postigao je Romelu Lukaku u šestom minutu nadoknade vremena.
Napoli je prekinuo niz od dve utakmice bez pobede, a posle 16. pobede zauzima treće mesto na tabeli sa 53 boda i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.
Verona je nastavila loš niz i posle 16. poraza poslednja je na tabeli sa 15 bodova.
Ranije danas Komo je na svom terenu pobedio Leče 3:1, a kasnije igraju Inter - Đenova.
(Beta)
Reaguj
Komentariši