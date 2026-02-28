Slušaj vest

Napoli je poveo u drugom minutu golom Rasmusa Hejlunda, a izjednačio je Žan-Danijel Akpa Akpro u 65. minutu.

Pobedonosni gol za Inter postigao je Romelu Lukaku u šestom minutu nadoknade vremena.

Napoli je prekinuo niz od dve utakmice bez pobede, a posle 16. pobede zauzima treće mesto na tabeli sa 53 boda i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.

Verona je nastavila loš niz i posle 16. poraza poslednja je na tabeli sa 15 bodova.

Ranije danas Komo je na svom terenu pobedio Leče 3:1, a kasnije igraju Inter - Đenova.

(Beta)

