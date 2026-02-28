Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su na gostujućem terenu Majorku 1:0, u utakmici 26. kola španskog prvenstva.
REAL SOSIJEDADU DOVOLJAN MINIMALAC: Karlos Soler presudio Majorki
Jedini gol postigao je Karlos Soler u 36. minutu.
Real Sosijedad ima devet pobeda i 35 bodova na sedmom mestu na tabeli.
Majorka je pretrpela četvrti uzastopni poraz, ukupno 14. i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 24 boda i ima bod manje i utakmicu više od Elčea, koji je prvi iznad crte.
Ranije danas Rajo Valjekano je odigrao 1:1 protiv Atletik Bilbaa, a Barselona je uz tri gola Lamina Jamala pobedila Viljareal 4:1.
(Beta)
