Jedini gol postigao je Karlos Soler u 36. minutu.

Real Sosijedad ima devet pobeda i 35 bodova na sedmom mestu na tabeli.

Majorka je pretrpela četvrti uzastopni poraz, ukupno 14. i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 24 boda i ima bod manje i utakmicu više od Elčea, koji je prvi iznad crte.

Ranije danas Rajo Valjekano je odigrao 1:1 protiv Atletik Bilbaa, a Barselona je uz tri gola Lamina Jamala pobedila Viljareal 4:1.

(Beta)

