Novi trener Partizana, Damir Čakar, nakon poraza od OFK Beograda, izrazio je žaljenje zbog situacije i očekivanja od utakmice.
Fudbaleri Partizana doživeli su težak poraz na svom terenu od OFK Beograda sa 2:1 u utakmici 25. kola Superlige Srbije.
Posle meča oglasio se novi trener crno-belih Damir Čakar:
- Igrali smo dobro u prvom poluvremenu. Poveli smo sa 1:0 i imali još nekoliko dobrih šansi. Primili smo gol u nezodnom trenutku. Drugo poluvreme bilo je konfuzno. Situacija je teška. Žao mi je navijača, ali i mene. Očekivao sam tri boda, ali nije se desilo - rekao je Čakar za TV Arena sport.
