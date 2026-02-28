Slušaj vest

Fudbaleri Partizana doživeli su težak poraz na svom terenu od OFK Beograda sa 2:1 u utakmici 25. kola Superlige Srbije.

Posle meča oglasio se novi trener crno-belih Damir Čakar:

Partizan - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Igrali smo dobro u prvom poluvremenu. Poveli smo sa 1:0 i imali još nekoliko dobrih šansi. Primili smo gol u nezodnom trenutku. Drugo poluvreme bilo je konfuzno. Situacija je teška. Žao mi je navijača, ali i mene. Očekivao sam tri boda, ali nije se desilo - rekao je Čakar za TV Arena sport.

