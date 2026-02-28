Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su u Dortmundu domaću Borusiju 3:2, u utakmici 24. kola Bundeslige i stekli 11 bodova prednosti na čelu tabele.

Dortmund je poveo golom koji je Niko Šloterbek postigao u 26. minutu, a aktuelni šampion preokrenuo je golovima dvostrukog strelca Harija Kejna, u 54. minutu i u 70. minutu iz jedanaesterca.

Borusija Dortmund je izjednačila u 83. minutu golom Danijela Svensona, a pobedu Bajernu doneo je Džošua Kimih u 87. minutu.

Bajern je ostvario četvrtu uzastopnu pobedu, ukupno 20. u ligi i ima 63 boda na prvom mestu na tabeli.

Dortmund je u poslednje dve utakmice bez pobede, a posle drugog poraza ima 11 bodova manje od Bajerna na drugom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Bajern će dočekati Borusiju iz Menhengladbaha, a Dortmund će igrati u Kelnu.