Fudableri Partizana doživeli su novi šamar u domaćem šampionatu. OFK Beograd je u Humskoj slavio sa 2:1 i tako dodatno udaljio crno-bele od titule šampiona Srbije.

Ukoliko Crvena zvezda savlada u nedelju od 17.00 ekipu Radničkog u Kragujevcu, Partizanu će na vrhu tabele ppobeći čak sedam bodova.

Samim tim trka za šampionsku titulu će polako otići u zaborav, jer crno-beli u ovom trenutku moraju da razmišljaju kako da zadrže drugo mesto.

Ambicije su bile velike, Partizan je imao i četiri boda prednosti, a onda je sve to propalo...



