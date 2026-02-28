Slušaj vest

1/4 Vidi galeriju Partizan - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Milan Rodić je utišao Humsku golom u nadoknadi vremena i tako šokirao Grobare! On je bio i pravi heroj ove utakmice, pošto je sa dva gola "zakopao" crno-bele.

Ukoliko Crvena zvezda u nedelju pobedi Radnički u Kragujevcu (17.00), Partizan će za večitim rivalom zaostajati velikih sedam bodova, a samim tim i još dalje o željenog cilja - titule šampiona Srbije.

"Drago mi je prvenstveno zbog momaka što smo pobedili, a ovo je i moj mali poklon Zvezdi za titulu da osiguraju i ove godine. Nama ostaje da se borimo za plej-of i idemo dalje", rekao je Rodić u razgovoru sa novinarima posle utakmice.

Posle meča u Humskoj imao je poruku za klub u čijem se dresu naosvajao trofeja.

Veruje da je upravo poraz od Zvezde uzdrmao igrače Partizana pred duel sa OFK Beogradom.

"Verovatno su imali malo manje samopouzdanja, ali su izgledali dobro prvo poluvreme. Mi smo igrali u nekoj novoj formaciji, pa dok smo se postavili i namestili... U drugom smo izgldali bolje i dobili sa srećom".

Rodić kaže da je njegov gol za izjednačenje promenio tok meča.

"Jeste, da, malo smo preuzeli inicijativu posle tog gola. Kao što sam rekao, bilo je teško u prvom poluvremenu, jer smo igrali sa petoricom pozadi pa je trebalo da se naviknemo na tu formaciju".

Zanimljivo, bili su ovo prvi golovi Rodića protiv Partizana još od sezone 2010/2011.

"Da, sećam se, Stojkoviću sam dao tada".