Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su Đenovu 2:0 u meču 27. kola Serije A.

Ekipa Kristijana Kivua sada, 11 kola pre kraja, ima 13 bodova više od drugoplasiranog Milana i meč više od "rosonera" i gotovo otvoren put ka novom "skudetu".

Lautaro Martinez na meču Inter - Bajern Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Interu je ovo bila već 13. pobeda u poslednjih 14 utakmica u Seriji A.

Sveži od eliminacije od Bodo/Glimta u dvomeču 1/16 finala Lige šampiona, nakon oba poraza i lekcije od norveškog tima, fudbaleri Intera su naspram sebe, ovog puta, imali daleko lakši posao.

Strelci u novom trijumfu bili su Federiko Dimarko u 31. minutu i Hakan Čalhanoglu u 70. iz penala.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIN URLIKNUO, PA RASPLAKAO HRVATSKU GOVOROM: Trebalo je da je krstim, umrla je 10 dana ranije...
ante-alilovic--jovan-marjanovic-1-foto-mma-savez-srbije-jelena-calasan.jpg
KošarkaŠARLOT PREGAZIO TREJLBLEJZERSE: Portland nemoćan bez Avdije
Šarlot
Ostali sportoviSRPSKI BORAC PREŽIVEO NEMOGUĆE, PA IZVEO ČUDO: Preokret za pamćenje Jovana Marjanovića
ante-alilovic--jovan-marjanovic-2-foto-mma-savez-srbije-jelena-calasan.jpg
EvroligaEVROLIGA ODLAŽE JOŠ JEDAN MEČ ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU! Čekaju nas nove teške odluke!
Vasa Micić

BONUS VIDEO:

Slavlje fudbalera OFK, čuje se Mijate, odlazi na snimku Izvor: МONDO/Dušan Ninković