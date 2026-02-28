Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su Đenovu 2:0 u meču 27. kola Serije A.

Ekipa Kristijana Kivua sada, 11 kola pre kraja, ima 13 bodova više od drugoplasiranog Milana i meč više od "rosonera" i gotovo otvoren put ka novom "skudetu".

Interu je ovo bila već 13. pobeda u poslednjih 14 utakmica u Seriji A.

Sveži od eliminacije od Bodo/Glimta u dvomeču 1/16 finala Lige šampiona, nakon oba poraza i lekcije od norveškog tima, fudbaleri Intera su naspram sebe, ovog puta, imali daleko lakši posao.

Strelci u novom trijumfu bili su Federiko Dimarko u 31. minutu i Hakan Čalhanoglu u 70. iz penala.

