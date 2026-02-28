Fudbaleri Intera nastavili su dominaciju u Seriji A pobedom nad Đenovom, čime su se približili novom skudetu.
pobeda
SERIJA A! Inter preboleo Bodo i nastavio pohod ka Skudetu!
Slušaj vest
Ekipa Kristijana Kivua sada, 11 kola pre kraja, ima 13 bodova više od drugoplasiranog Milana i meč više od "rosonera" i gotovo otvoren put ka novom "skudetu".
Lautaro Martinez na meču Inter - Bajern Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Interu je ovo bila već 13. pobeda u poslednjih 14 utakmica u Seriji A.
Sveži od eliminacije od Bodo/Glimta u dvomeču 1/16 finala Lige šampiona, nakon oba poraza i lekcije od norveškog tima, fudbaleri Intera su naspram sebe, ovog puta, imali daleko lakši posao.
Strelci u novom trijumfu bili su Federiko Dimarko u 31. minutu i Hakan Čalhanoglu u 70. iz penala.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši