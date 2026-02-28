Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su u 26. kolu LA Lige na gostovanju ekipu Ovijeda rezultatom 1:0.

Gol odluke u 94. minutu bio je delo Hulijana Alvareza.

Nastup je upisao i srpski fudbaler Luka Ilić od 72. minuta.

Madriđani imaju male šanse da osvoje titulu u Španiji.Oni se nalaze na trećem mestu sa 51 osvojenim bodom, koliko ima i Viljareal, dok prvoplasirana Barselona ima 64, a Real Madrid na drugoj poziciji ima 60 bodova (sa utakmicom manje).

