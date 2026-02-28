Slušaj vest

PSŽ uspeo je da poveća prednost u odnosu na Lans.

Nije aktuelnom prvaku Francuske ni malo bilo lako, jer se videlo da je ekipa istrošena posle dvomeča sa Monakom u Ligi šampiona.

Tako je ekipa Luisa Enrikea savladala Avr sa 1:0.

Jedini strelac na ovo meču bio je Bredli Barkola, koji je u 37. minutu na asistenciju Kang In Lija, kako se ispostavilo već tada postavio konačan rezultat.

PSŽ u nrednom kolu ponovo očekuje okršaj sa Monakom, dok Avr gostuje Brestu.

