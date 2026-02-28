Slušaj vest

PSŽ uspeo je da poveća prednost u odnosu na Lans.

Nije aktuelnom prvaku Francuske ni malo bilo lako, jer se videlo da je ekipa istrošena posle dvomeča sa Monakom u Ligi šampiona.

Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tako je ekipa Luisa Enrikea savladala Avr sa 1:0.

Jedini strelac na ovo meču bio je Bredli Barkola, koji je u 37. minutu na asistenciju Kang In Lija, kako se ispostavilo već tada postavio konačan rezultat.

PSŽ u nrednom kolu ponovo očekuje okršaj sa Monakom, dok Avr gostuje Brestu.

Ne propustiteFudbalLUDNICA! Atletiko Madrid slavio protiv Ovijeda: Gol u 94. minutu!
Atletiko Madrid
KošarkaDENVER NACILJAO POJAČANJE ZA NAPAD NA NBA PRSTEN! Da li će baš on pomoći Nikoli Jokiću na putu ka tituli?
Nikola Jokić
FudbalSERIJA A! Inter preboleo Bodo i nastavio pohod ka Skudetu!
profimedia-1066113550.jpg
Ostali sportoviSRBIN URLIKNUO, PA RASPLAKAO HRVATSKU GOVOROM: Trebalo je da je krstim, umrla je 10 dana ranije...
ante-alilovic--jovan-marjanovic-1-foto-mma-savez-srbije-jelena-calasan.jpg

BONUS VIDEO:

Slavlje fudbalera OFK, čuje se Mijate, odlazi na snimku Izvor: МONDO/Dušan Ninković