LIGA 1! PSŽ jedva pobedio Avr i odmakao Lansu!
PSŽ uspeo je da poveća prednost u odnosu na Lans.
Nije aktuelnom prvaku Francuske ni malo bilo lako, jer se videlo da je ekipa istrošena posle dvomeča sa Monakom u Ligi šampiona.
Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Tako je ekipa Luisa Enrikea savladala Avr sa 1:0.
Jedini strelac na ovo meču bio je Bredli Barkola, koji je u 37. minutu na asistenciju Kang In Lija, kako se ispostavilo već tada postavio konačan rezultat.
PSŽ u nrednom kolu ponovo očekuje okršaj sa Monakom, dok Avr gostuje Brestu.
