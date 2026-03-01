Slušaj vest

Nekadašnji trener Partizana je ostao u neverici zbog poteza njegovog igrača Matijasa Kranevitera.

Argentinac je odbio da izađe sa terena i tako, najblaže rečeno, pokazao veliko nepoštovanje prema Aleksandru Stanojeviću.

Igrao se 35. minut utakmice Trabzona i Karagumruka kada je trener gostujućeg tima želeo da napravi promenu u svojoj ekipi, ali Kraneviter je samo odmahnuo rukom kada je video svoj broj na tabli koja pokazuje izmenu.

Berkaj Ozman je bio spreman da uđe na teren, ali Argentinac, koji je imao problem sa povredom, insistirao je na tome da ostane u igri, što se na kraju i dogodilo.

Stanojević se izvinio Ozmanu, koji je Kranevitera zamenio tek na startu drugog poluvremena.

Utakmica je završena pobedom Trabzona rezultatom 3:1.

Karagumruk, koji vodi strpski trener, trenutno je na poslednjem mestu na tabeli sa 13 bodova iz 24 utakmice. Trabzon je na trećem mestu sa 51 bodom.

