Iran je napadnut od strane SAD i Izraela, a Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael.

To se dogodilo 108 dana pre nego što bi reprezentacija ove države trebalo da igra svoju prvu utakmicu na predstojećem Mundijalu

Da stvar bude gora u celoj ovoj situaciji, sve tri urakmice u grupnoj fazi Iran je trebalo da igra upravo u SAD, protiv Novog Zelanda  Los Anđelesu 21. juna, protiv Belgije u istom gradu 21. juna i protiv Egipta u SIjetlu 26. juna.

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

U ovom trenutku deluje da će FIFA morati hitno da pronađe adekvatno rešenje jer šanse da Iran zaigra na Svetskom prvenstvu nisu velike.

"Sa onim što se desilo danas i napadom SAD, malo je verovatno da možemo da se radujemo Svetskom prvenstvu, ali sportski rukovodioci moraju da odluče to", rekao je predsednik FS Irana Mehdi Taj.

Uticaj rata na sport

Sukobi na bliskom istoku i te kako utiču na sport u državama ugrožene vojnim sukobima.

Fudbalsko prvenstvo u Iranu je prekinuto, a ono što takođe deluje kao da je izvesno u ovom trenutku jeste povratak izraelskih evroligaša u Evropu.

Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ne postoje zvanične informacije trenutno, ali naslućuje se da bi Makabi iz Tel Aviva ponovo mogao da bude domaćin u Beogradu, a Hapoel Tel Aviv u Sofiji.

Mundijal 2026
