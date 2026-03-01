Slušaj vest

Legendarni srpski fudbaler i trener, Savo Milošević, postao je šef stručnog štaba Željezničara iz Sarajeva.

Milošević je prešao u kultni klub koji se nalazi u krizi, a za portal "Klix.ba" je otvorio dušu i izjavom zapalio region.

- Zvali su me direktno iz uprave kluba pre četiri, pet dana. Dogovorili smo se sve. Biće mi čast i zadovoljstvo da vodim klub kao što je Željezničar - rekao je Milošević, pa bacio u trans navijače:

- Svi koji su sa mnom radili i dok sam bio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine znaju da mi je posle Partizana omiljeni klub Željezničar. Tako će mi se i želja ostvariti, kad već nisam zaigrao za Željezničar u igračkim danima.

Milošević neće voditi ekipu protiv Zrinjskog.

- Zaista je malo vremena. U nedelju uveče stižem u Sarajevo, u ponedeljak je predstavljanje. Ekipu protiv Zrinjskog će voditi pomoćnik, a nama je to najbolja prilika za analizu uživo.

Istakao je Savo i da zna u kojim problemima se klub nalazi.

- Znam da je klub u ozbiljnoj krizi koja traje dugo. I kriza igre je tu. Kad se ne pobedi više od deset utakmica, sve je tu jasno. Pratio sam nedavnu utakmicu u Kupu i generalno pratim ligu. Evo upravo gledam derbi Borca i Sarajeva. Sve mi je jasno. Neće biti nimalo lako, ali, u dogovoru s upravom ćemo ići lagano. Shvataju svi da je to proces, da se stvari moraju postepeno popravljati - zaključio je Savo Milošević.

