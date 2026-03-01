Slušaj vest

Kristijano Ronaldo našao se u centru pažnje svetske javnosti posle komičnog penala koji je izveo u pobedi njegovog Al Nasra protiv Al Fajhe (3:1).

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Slavni Portugalac je u 11. minutu izveo najgori penal u svojoj karijeri kada je pri rezultatu 0:0 poslao loptu pored gola.

Cela planeta se smeje Ronaldu posle ovog poteza, posebno zbog toga što je pre samog izvođenja sebi u bradu rekao "Ja sam najbolji, ovo je moja omiljena pozicija". Kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem snimku:

Al Fajha je posle ovog penala povela autogolom Al Amrija, a Sadio Mane je izjednačio. Preokret Al Nasru doneo je golman Al Fajhe, Moskera, koji je dao autogol, da bi se potom Kristijano Ronaldo povredio i izašao iz igre. Zamenio ga je Al Hamdan koji je četiri minuta kasnije pogodio za konačnih 3:1.

Na deset kola do kraja u sjajnoj je formi Al Nasr sa 61 bodom, drugi Al Ahli takođe ima pet pobeda zaredom sa 59 bodova, dok je Al Hilal sada treći sa 58 nakon dva remija. Kristijano Ronaldo je treži strelac lige sa 21 golom.

BONUS VIDEO: