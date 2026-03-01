Slušaj vest

Vinisijus Žunior i Real Madrid su opet na istoj strani.

Madridski list As, odnosno novinar Hose Feliks Dijaz, danas je u svom članku napisao da više niko ne sumnja u nastavak saradnje, odnosno ne dovodi u pitanje da li će Brazilac potpisati novi ugovor.

Vinisijus je ukratko uspeo da zvižduke pretvori ponovo u aplauze. U timu je uspeo da se izbori za lidera, svima je dokazao da poseduje i mentalnu i fizičku snagu da se vrati na svoj najbolji nivo i da bude prva zvezda ekipe.

As ističe da se Vinisijus ponovo oseća važnim, da mu je Alvaro Arbeloa povratio poverenje i samopouzdanje, koje je bilo poljuljano u hladnom odnosu sa Ćabijem Alonsom.

Arbeloin stav koji je i javno ponavljao "želim da Vinisijus bude srećan" doprineo je napretku na svim poljima. Vinisijus na terenu pleše, Real pobeđuje, a Florentino Perez i njegovi agenti opet su za stolom oko nastavka saradnje.

As tvrdi da je osećaj za pregovaračkim stolom "bolji nego ikada", a to se prenelo na teren. Vinisijus je ućutkao kritičare, dao je gol na pet uzastopnih utakmica i stigao do učinka od 13 golova i 11 asistencija.

Iako se zna da Vinisijus ima ugovor do leta 2027. godine i da u junu ulazi u poslednju godinu, niko ne sumnja u nastavak saradnje nakon što je međusobno poverenje opet uspostavljeno.

Real Madrid ulazi u ključan deo sezone, juri Barselonu u La Ligi, u Ligi šampiona igra klasik sa Mančester sitijem i sve što je u ovom momentu potrebno je mir povodom Vinisijusa.

Ne treba zaboraviti da je Kilijan Embape povređen, da je pod velikim znakom pitanja za prvi duel sa Sitijem i lider Vinisijus Žunior sa osmehom na licu i nameštenom desnicom je sve što je potrebno Real Madridu.

Nedostaje još samo - potpis. Ali, pregovori idu u pravom smeru.

