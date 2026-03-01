Slušaj vest

Čak 11 Srba igra u klubovima iz najbolje lige UAE, a oni su, kao i drugi fudbaleri koji igraju u ovoj državi, ali i stanovnici i turisti, ostali zatečeni dešavanjima u toj i okolnim zemljama.

Između ostalih gradova, napadnut je i Dubai.

Dušan Tadić je, nakon odlaska iz Fenerbahčea, na leto 2025. godine je potpisao ugovor sa Al Vadom. Njegovo ime je najzvučnije kada je reč o jedanaestorici srpskih igrača, a možemo da kažemo da se radi i o prvom imenu tamošnje PRO lige.

Pored njega, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima igraju i jedan aktuelan reprezentativac Srbije, ali i bivši fudbaleri Partizana i Crvene zvezde.

Srpski fudbaleri u prvoj ligi UAE:

Luka Milivojević, David Petrović: Al Nasr (Dubai)

Dušan Tadić: Al Vada (Abu Dabi)

Nemanja Jović: Kalba (Kalba)

Nemanja Maksimović, Bogdan Planić: Šabab Al Ali (Dubai)

Nemanja Đeković: Banijas (Al Šamka)

Vladimir Prijović: Šarjah (Šarjah)

Stojan Leković, Nikola Vukić: Al Džazira (Abu Dabi)

Aleksandar Vasiljević Ajman: (Ajman)

Iz Fudbalskog saveza Srbije su nam rekli da prate svakodnevno situaciju i da su u kontaktu sa našim fudbalerima. Takođe, poručuju iz FSS-a da su na raspolaganju za sve što našim sportistima bude potrebno.

Jaka imena i igrač Zvezde na pozajmici

U najboljem rangu fudbala u UAE igra 230 stranih fudbalera, što čini oko 54 odsto cele lige.

Među tim imenima se nalaze i velika imena iz sveta fudbala, kao što su Nabil Fekir, Kurt Zuma, Kristijan Benteke, Mohamed Elneni...

U UAE igra i Felisio Milson koji je na pozajmici iz Crvene zvezde u Al Džaziri.

Mateus Saldanja, nekadašnji fudbaler Parizana igra za Šarjah, a Vinisijus Melo, koji je igrao u Čukaričkom 2024. godine, sada je član Al Džazire.

Iran odbija da nastupi na Svetskom prvenstvu?

Zbog razvoja situacije Iran je veoma blizu donošenja odluke da odustane od učešća na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Sve tri utakmice u grupnoj fazi Iran je trebalo da igra upravo u SAD, protiv Novog Zelanda Los Anđelesu 21. juna, protiv Belgije u istom gradu 21. juna i protiv Egipta u SIjetlu 26. juna.

U ovom trenutku deluje da će FIFA morati hitno da pronađe adekvatno rešenje jer šanse da Iran zaigra na Svetskom prvenstvu nisu velike.

"Sa onim što se desilo danas i napadom SAD, malo je verovatno da možemo da se radujemo Svetskom prvenstvu, ali sportski rukovodioci moraju da odluče to", rekao je predsednik FS Irana Mehdi Taj.

Uticaj rata na sport

Sukobi na bliskom istoku i te kako utiču na sport u državama ugrožene vojnim sukobima.

Fudbalsko prvenstvo u Iranu je prekinuto, a ono što takođe deluje kao da je izvesno u ovom trenutku jeste povratak izraelskih evroligaša u Evropu.

Ne postoje zvanične informacije trenutno, ali naslućuje se da bi Makabi iz Tel Aviva ponovo mogao da bude domaćin u Beogradu, a Hapoel Tel Aviv u Sofiji.

