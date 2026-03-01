Jaka poruka Srđana Blagojevića.
SRĐAN BLAGOJEVIĆ SE OGLASIO POSLE NOVOG DEBAKLA PARTIZANA! Njegove reči odzvanjaju Humskom - bivši trener Parnog valjka žestoko "pecnuo" crno-bele!
Fudbaleri Partizana izgubili su juče rezultatom 2:1 od OFK Beograda u sklopu 25. kola Superlige Srbije.
Posle debakla u 178. večitom derbiju (3:0), Partizan je i nakon dolaska Damira Čakara na klupu nastavio sa bledim izdanjima u prolećnom delu sezone.
Partizan - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Dan nakon meča oglasio se nekadašnji trener Parnog valjka Srđan Blagojević, koji je na Instagramu poslao skrivenu poruku.
- Nasleđe se ne meri trofejima, fotografijama ili najboljim momentima. Ono se oseća u tišini nakon što odeš, kada se tvoj rad više ne vidi, ali se njegovo odsustvo oseća - glasi čuveni citat koji je Srđan podelio na Instagramu.
Foto: Screenshot / Instagram
