Slušaj vest

Fudbaleri Partizana izgubili su juče rezultatom 2:1 od OFK Beograda u sklopu 25. kola Superlige Srbije.

Posle debakla u 178. večitom derbiju (3:0), Partizan je i nakon dolaska Damira Čakara na klupu nastavio sa bledim izdanjima u prolećnom delu sezone.

Partizan - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Dan nakon meča oglasio se nekadašnji trener Parnog valjka Srđan Blagojević, koji je na Instagramu poslao skrivenu poruku.

- Nasleđe se ne meri trofejima, fotografijama ili najboljim momentima. Ono se oseća u tišini nakon što odeš, kada se tvoj rad više ne vidi, ali se njegovo odsustvo oseća - glasi čuveni citat koji je Srđan podelio na Instagramu.

Screenshot 2026-03-01 124226.jpg
Foto: Screenshot / Instagram

Ne propustiteFudbalVRAĆA SE BLAGOJEVIĆ? GROBARI GA OBOŽAVAJU! "Srđiola" je spreman da ugasi požar koji bukti!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan
FudbalTRENER PARTIZANA NE ODREĐUJE KO ĆE DA IGRA?! Šokantne reči fudbalera crno-belih: Nije mi dozvoljeno da igram, ne znam ko odlučuje...
Gajas Zahid
Fudbal"NIJE PARTIZAN NI MOJ, NI MIJATOVIĆEV!" Danko Lazović prvi put progovorio o turbulentnom periodu u Humskoj
Predrag Mijatović i Danko Lazović
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ SE OGLASIO! Dobio pitanje da li se vraća trenerskom poslu, pa otkrio: "Trenutno pregovaram sa..."
Srđan Blagojević
FudbalSRĐAN OVO NIJE ZASLUŽIO? Predrag Mijatović bljuje vatru po Blagojeviću, pale teške reči!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan

Aplauzi navijača Partizana za Gajasa Zahida Izvor: MONDO/Dušan Ninković