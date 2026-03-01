Slušaj vest

Eskalacija sukoba na bliskom istoku centralna je tema svih svetskih medija.

Ratno stanje, bombe i opšti haos pogodile su Izrael, Iran, ali i Emirate, a pogođen je i sport, te se mnoga takmičenja otkazuju, a sportisti nalaze u problemu i nesvakidašnjim situacijama.

Portal "Sportinjo" stupio je u kontakt sa Slavišom Jokanovićem, koji je trener Al Nasra iz Dubaija, člana UAE Pro lige, a koji je istakao kako on sam ratno stanje skoro i ne oseti.

- Atmosfera je potpuno mirna i opuštena, bez osećaja da se u regionu odvijaju bilo kakvi sukobi. Grad funkcioniše uobičajeno, tržni centri, prodavnice i škole rade redovno, sve je puno ljudi i život se odvija najnormalnije. Iako pojedini svetski mediji prenose drugačiju sliku, iz mog ugla nema nikakvih naznaka vanredne situacije, nema panike, niti se čuju sirene. Jedini konkretan problem trenutno imaju turisti, pre svega zbog zatvorenih aerodroma i otežanih konekcija ka Dohi - poručuje Jokanović u razgovoru za "Sportinjo", pa dodao:

- Trenutno sam na bazenu i odmaram, a sinoć sam bez ikakvih problema prisustvovao utakmici U23 tima Al Nasra, koja je počela u 21.30. Svi treninzi i sportske aktivnosti odvijaju se po planu, bez otkazivanja ili promena termina.

Istakao je i kako nema razloga za paniku.

- Kako će se situacija razvijati u narednom periodu, teško je prognozirati, ali utisak je da su veće tenzije prisutne u drugim delovima regiona, poput Irana i Izraela. Dubai kao globalno prepoznatljiva destinacija prirodno privlači veću pažnju medija, pa se o njemu više govori - zaključio je Jokanović za "Sportinjo".

