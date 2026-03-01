Slušaj vest

Bajern je u sjajnoj utakmici pobedio Borusiju rezultatom 3:2 pogotkom u završnici i tako se približio osvajanju šampionske titule.

Borusija je imala prednost na poluvremenu zahvaljujući pogotku Nika Šloterbeka. Hari Kejn je u nastavku doneo preokret Bajernu golovima u 54. i 70. minutu, a u poslednjih 10 minuta su viđena još dva pogotka.

Svenson je prvo u 83. minutu izjednačio na 2:2, a pobedu Bajernu je doneo Kimih u 87. minutu.

Vrhunska predstava je oduševila brojne gledaoce na stadionu, kao i one koji su utakmicu gledali preko televizora.

Ali, pre utakmice su zabeležene scene kakve ne volimo da gledamo.

Pristalice Bajerna su se tukle sa policijom prilikom ulaska na deo tribine namenjen gostujućim navijačima.

Prema informacijama iz Nemačke, oko 500 navijača Bajerna je nakon tuče odlučilo da bojkotuje utakmicu, pa je deo gostujuće tribine ostao prazan. Tamošnji mediji su preneli izjave navijača koji su tvrdili da je policija upotrebila palice i suzavac.

Sa druge strane, iz policije su naveli da je došlo do intervencije protiv 30 navijača Bajerna koji su pokušali da uđu na stadion sa falsifikovanim ulaznicama. Policija je negirala primenu sile protiv navijača.

Međusobna solidarnost

Tokom utakmice navijači Bayerna na gostujućoj tribini su razvili transparent sa porukom: "Sloboda za sve fudbalske navijače", što je izazvalo aplauz sa tribine na kojoj su smešteni navijači Borusije.

Nedugo nakon toga, domaćini su uzvratili transparentom na kojem je pisalo: "Sloboda za sve gostujuće navijače u Dortmundu", a na to su aplauzom reagovali navijači iz gostjućeg sektora.

