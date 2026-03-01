Slušaj vest

Eskalacija sukoba na bliskom istoku centralna je tema svih svetskih medija.

Ratno stanje, bombe i opšti haos pogodile su Izrael, Iran, ali i Emirate, a pogođen je i sport, te se mnoga takmičenja otkazuju, a sportisti nalaze u problemu i nesvakidašnjim situacijama.

Jedan od svedoka dešavanja u Dubaiju je bivši fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Bugarske Blagoj Georgijev. On se oglasio za bugarske medije i istakao sa kojim problemom se suočio.

Blagoj Georgijev u dresu Crvene zvezde Foto: SRDJAN STEVANOVIC /STEVANOVIC SRDJAN, Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

- Prekjuče smo sleteli u Dubai sa Maldiva. Juče ujutru je trebalo da letimo za Bugarsku. Sedeli smo u avionu četiri-pet sati, a onda su nas iskrcali i otkazali sve letove. Niko nije znao šta da radi. Dok smo išli ka hotelu, tačno pored nas je eksplodirala bomba, na oko 50 metara. Situacija nije dobra - počeo je priču Georgijev, pa dodao:

- Kada počnu napadi, oglašava se signal i svi se sklanjaju unutra. Za sada čekamo. Aerodromi su zatvoreni, vazdušni prostor je zatvoren. Zabrinut sam, ali nema panike. Čekamo bolji razvoj situacije. Neizvesnost, to najviše muči.

