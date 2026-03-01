STRAHINJA PAVLOVIĆ DAO GOL ZA MILAN U 90. MINUTU! Srbin ponovo zatresao mrežu - pogledajte sjajnu reakciju našeg štopera!
Fudbaleri Milana upisali su važnu pobedu na strani, pošto su u 27. kolu Serija A savladali Kremoneze rezultatom 2:0.
Otpor domaćina slomljen je tek u finišu. Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović pogodio je u 90. minutu i doneo Rosonerima prednost, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije, u četvrtom minutu nadoknade, Rafael Leao stavio pečat na trijumf.
Pogledajte gol Strahinje Pavlovića:
Zanimljivo, Pavlović je bio koban po Kremoneze i u prvom međusobnom okršaju ove sezone, iako je tada italijanski tim slavio na “San Siru” sa 2:1.
Milan tako nastavlja impresivnu seriju na gostovanjima, ove sezone još ne zna za poraz van svog stadiona, dok je jedine kikseve doživeo pred domaćom publikom, protiv Parme u prošlom kolu i upravo protiv Kremonezea na startu šampionata.
Milan je drugi na tabeli sa 57 bodova, i ima 10 manje od prvoplasiranog Intera. Kremoneze je na 17. mestu sa 24 boda.
U narednom kolu, Milan će u gradskom derbiju dočekati Inter, dok će Kremoneze gostovati Lečeu.