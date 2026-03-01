Slušaj vest

Fudbaleri Partizana već duže vreme ne uspevaju da pronađu izlaz iz rezultatske krize. Novi, jučerašnji poraz u Superligi Srbije dodatno je uzdrmao tim iz Humske, a najveći rival, Crvena zvezda, dobio je priliku da još više uveća bodovnu prednost na vrhu tabele.

Nezadovoljstvo je kulminiralo tokom meča sa OFK Beogradom, kada su se sa tribina stadiona u Humskoj orili povici „Uprava napolje“.

O aktuelnoj situaciji za Informer je govorio i prvi čovek kluba, Rasim Ljajić, pokušavajući da odgovori na sve glasnije kritike navijača.

- Što se tiče rezultata u poslednje vreme, negde je bilo i za očekivati. Naravno da nismo srećni zbog toga, ali realno, ova deca ne mogu da igraju u kontinuitetu celo prvenstvo. Znali smo da će biti oscilacija, ali teret svakako ne bi trebalo stavljati na njih. Oni su pokazali da znaju da igraju, oni jesu budućnost Partizana i to nije fraza. Sad imamo krizu igre i krizu rezultata, to je činjenica, imamo nezadovoljstvo navijača i Partizanove javnosti zbog svega toga, pošto smo iz jedne uslovno rečeno "plus faze", koju smo imali do decembra, ušli u negativan period. To se sve poklopilo i sa razmiricama unutar kluba, različitim gledištima bolje reći. Dugo smo to pokušavali da ostavimo u okviru kuće, da pokušamo da te nesporazume rešimo - rekao je Rasim Ljajić za Informer i potom nastavio:

- Kad sam sastavljao privremeni organ, zaista nisam ljude dovodio ni po prijateljskoj, niti ličnoj osnovi. Nisam se družio ni sa jednim od ovih ljudi iz uprave, već sam zvao ljude po njihovim karijarama, kompetencijama i sposobnostima da budu u funkciji Partizana. I sad, nažalost, imamo situaciju ovakvu kakvu imamo. I ovo što se dešava u vezi sa upravom i treba koliko je god moguće da držimo po strani koliko je moguće. Znam da sve ima efekta po celokupnu ekipu, ali naša odgovornost je da pokušamo da se ceo kolektiv stabilizuje u uslovima koji nisu povoljni.

Ljajić je za kraj poručio:

- Napravili smo velike rezultate za relativno kratko vreme u smislu stabilizacije kluba. Imali smo i pozitivan ambijent uprkos ispadanju iz Kupa i Evrope. Ta jesenja titula pokrivala je sve drugo. Ovo je prva veća kriza koja je nastupila od našeg dolaska. Moramo u okviru uprave da vidimo postoji li način da se iz ove krize izađe. Odnosno, da nađemo način da pomognemo ekipi da se podigne.