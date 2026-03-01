Slušaj vest

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) odložila je plej-of utakmice kontinentalnih klupskih takmičenja koje su ove sedmice trebalo da budu odigrane na Bliskom istoku, kao odgovor na napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.

U saopštenju objavljenom u nedelju, AFC je naveo da će mečevi osmine finala AFC Lige šampiona u Zapadnoj zoni, planirani za ponedeljak i utorak, biti naknadno zakazani.

AFC je istakao da će se utakmice u Istočnoj zoni, u svim kontinentalnim takmičenjima pod okriljem konfederacije, igrati prema planu.

"AFC će nastaviti da pažljivo prati situaciju koja se brzo razvija i ostaje odlučan u nameri da obezbedi sigurnost svih igrača, timova, zvaničnika i navijača", navodi se u saopštenju.