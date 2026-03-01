SUPERLIGA SRBIJE
RADNIČKI - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli vidaju evropske rane u Kragujevcu i jure +7!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Radničkom iz Kragujevca u u utakmici 25. kola Superlige Srbije.
Utakmica na stadionu "Čika Dača" počinje u 17 časova.
16:16
Sastavi:
RADNIČKI 1923: Lijeskić - Miličić, Marjanović, Mitrović, Kovačević - Ben Hasin, Jusuf - Ba, Evandro, Sise - Sokler
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Učena, Avdić - Elšnik, Handel - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović
Sudija: Nenad Minaković
16:03
Пласман обезедио Sofascore
Zvezda na +4
Crveno- beli su nakon pobede u derbi imaju četiri boda više odnosu na Partizan. Pošto su crno-beli u subotu poraženi od OFK Beograda Zvezda ima priliku da pobedom ode na +7 i približi se devetoj tituli u nizu.
Zvezda je u međuvremenu eliminisana od Lila iz Lige Evrope i ovo joj je prilika da se vrati na pobednički kolosek.
