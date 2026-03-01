Svi događaji
16:16

Sastavi:

RADNIČKI 1923: Lijeskić - Miličić, Marjanović, Mitrović, Kovačević - Ben Hasin, Jusuf - Ba, Evandro, Sise - Sokler

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Učena, Avdić - Elšnik, Handel - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović

Sudija: Nenad Minaković

16:14

Stanković pred Radnički

STANKOVIĆ OPREZAN PRED RADNIČKI: Očekujem težak meč u Kragujevcu, motiv nije upitan
Dejan Stanković

16:03

Zvezda na +4 



Crveno- beli su nakon pobede u derbi imaju četiri boda više odnosu na Partizan. Pošto su crno-beli u subotu poraženi od OFK Beograda Zvezda ima priliku da pobedom ode na +7 i približi se devetoj tituli u nizu.

Zvezda je u međuvremenu eliminisana od Lila iz Lige Evrope i ovo joj je prilika da se vrati na pobednički kolosek.