Fudbaleri Sasuola pobedili su danas na svom terenu u Ređo Emiliji Atalantu 2:1, u 27. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Sasuolo bili su Ismael Kone u 23. i Kristijan Torstvedt u 69. minutu.

Gol za Atalantu postigao je Junus Musa u 88. minutu.

1/51 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Sasuolo je od 16. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Andrea Pinamonti.

Sasuolo je osmi sa 38 bodova, a Atalanta je na sedmom mestu sa sedam bodova više.

U narednom kolu, Sasuolo će u Rimu gostovati Laciju, dok će Atalanta u Bergamu dočekati Udineze.