Sasuolo je osmi sa 38 bodova, a Atalanta je na sedmom mestu sa sedam bodova više
Fudbal
PODVIG SA IGRAČEM MANJE: Sasuolo pobedio Atalantu
Slušaj vest
Fudbaleri Sasuola pobedili su danas na svom terenu u Ređo Emiliji Atalantu 2:1, u 27. kolu italijanske Serije A.
Strelci za Sasuolo bili su Ismael Kone u 23. i Kristijan Torstvedt u 69. minutu.
Gol za Atalantu postigao je Junus Musa u 88. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Sasuolo je od 16. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Andrea Pinamonti.
Sasuolo je osmi sa 38 bodova, a Atalanta je na sedmom mestu sa sedam bodova više.
U narednom kolu, Sasuolo će u Rimu gostovati Laciju, dok će Atalanta u Bergamu dočekati Udineze.
Reaguj
Komentariši