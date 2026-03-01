CRVENI ĐAVOLI SLAVILI POSLE PREOKRETA - KOŠMAR TOTENHEMA: Junajted pobedio Kristal Palas, Fulam slavio u londonskom derbiju
Fudbaleri Mančester Junajteda pobedili su na svom terenu Kristal Palas 2:1, u 28. kolu engleske Premijer lige.
Poveo je Kristal Palas golom Maksansa Lakroaa u četvrtom minutu, a preokret Junajtedu doneli su pogocima Bruno Fernandes iz penala u 57. i Benjamin Šeško u 65. minutu.
Kristal Palas je od 56. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Lakroa.
Junajted je upisao 14. pobedu i zauzima treće mesto sa 51 bodom. Kristal Palas je na 14. poziciji sa 35 poena.
U sledećem kolu, Junajted će gostovati Njukaslu, dok će Kristal Palas gostovati Totenhemu.
Fudbaleri Fulama su na svom terenu u Londonu pobedili Totenhem 2:1.
Strelci za Fulam bili su Hari Vilson u sedmom i Aleks Ivobi u 34. minutu.
Gol za Totenhem postigao je Rišarlison u 66. minutu.
Fulam je deveti sa 40 poena, a Totenhem je na 16. mestu sa 29 bodova.
U sledećem kolu, Fulam će dočekati Vest Hem.
Fudbaleri Brajtona pobedili su na svom terenu Notingem Forest 2:1.
Brajton je na 11. mestu sa 37 bodova, a Notingem je na 17. poziciji sa 27 poena.