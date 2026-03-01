Spartak je na 15. mestu sa 18 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 13 poena
Fudbal
REMI U KRUŠEVCU: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka
Slušaj vest
Fudbaleri Napretka i Spartaka odigrali su danas u Kruševcu nerešeno 1:1, u 25. kolu Super lige Srbije.
Poveli su gosti iz Subotice golom Linkolna u 55. minutu, a izjednačenje Napretku doneo je Andrija Majdevac pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport
Vidi galeriju
Spartak je na 15. mestu sa 18 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 13 poena.
U narednom kolu, Spartak će dočekati IMT, dok će Napredak gostovati Crvenoj zvezdi.
Reaguj
Komentariši