Fudbaleri Napretka i Spartaka odigrali su danas u Kruševcu nerešeno 1:1, u 25. kolu Super lige Srbije.

Poveli su gosti iz Subotice golom Linkolna u 55. minutu, a izjednačenje Napretku doneo je Andrija Majdevac pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

Spartak je na 15. mestu sa 18 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 13 poena.

U narednom kolu, Spartak će dočekati IMT, dok će Napredak gostovati Crvenoj zvezdi.

Napredak gol Jovan Marinković Izvor: Arenasport 1/printscreen