Slušaj vest

Fudbaleri Štutgarta pobedili su danas na svom terenu Volfsburg 4:0, u 24. kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Štutgart bili su Deniz Undav u 21, Džejmi Leveling u 30. i 42. i Nikolas Narti u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

 Štutgart je četvrti sa 46 bodova, a Volfsburg je na 17. mestu sa 20 poena.

U sledećem kolu, Štutgart će gostovati Majncu, dok će Volfsburg dočekati Hamburg.

Ne propustiteFudbalBRUTALNA TUČA NAVIJAČA I POLICIJE PRED NAJVEĆI DERBI! Svako ispričao svoju stranu priče, pojavio se snimak sa stadiona
Navijači Borusije Dortmund
FudbalBAVARCI NEZADRŽIVO GRABE KA TITULI: Bajern pobedio Borusiju u velikom derbiju u Dortmundu
profimedia-1079039006.jpg
FudbalZANIMLJIVO POPODNE U BUNDESLIGI: Milošević strelac u trijumfu Verdera, Sankt Pauli bolji od Hofenhajma
Jovan Milošević
FudbalAUSBURG JE NEPREMOSTIVA PREPREKA: Keln lako pao u gostima
Augsburg

FK Crvena zvezda, Štutgart, Delije, Liga šampiona, Aufiderzen Izvor: Kurir