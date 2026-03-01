Štutgart je četvrti sa 46 bodova, a Volfsburg je na 17. mestu sa 20 poena
"ŠVABE" JURE KA LIGI ŠAMPIONA: Štutgart ubedljiv protiv Volfsburga
Fudbaleri Štutgarta pobedili su danas na svom terenu Volfsburg 4:0, u 24. kolu nemačke Bundeslige.
Strelci za Štutgart bili su Deniz Undav u 21, Džejmi Leveling u 30. i 42. i Nikolas Narti u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Štutgart je četvrti sa 46 bodova, a Volfsburg je na 17. mestu sa 20 poena.
U sledećem kolu, Štutgart će gostovati Majncu, dok će Volfsburg dočekati Hamburg.
