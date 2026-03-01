Slušaj vest

Fudbaleri Valensije pobedili su danas na svom terenu Osasunu sa 1:0, u meču 26. kola španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Jedini gol na meču postigao je Larži Ramazani u 67. minutu sa penala.

Osasuna na 10. poziciji Primere ima 33 boda, dok je Valensija 14. sa 29 bodova.

U sledećem kolu Osasuna u Pamploni dočekuje Majorku, a Valensija na svom terenu igra protiv Alavesa.

Ne propustiteFudbalSLEPI MIŠEVI PALI U SEVILJI: Betis u završnici pobedio Valensiju u Primeri
profimedia-1071219845.jpg
FudbalSLEPI MIŠEVI IŠČUPALI REMI: Valensija golom u nadoknadi do boda protiv Sevilje
profimedia-1057402028.jpg
FudbalPRVI TRIJUMF KATALONACA: Đirona bolja od Valensije u La ligi
profimedia-1043330900.jpg
FudbalVALENSIJA ŠOKIRALA REAL U NADOKNADI: Kraljevi doživeli nokaut na svom terenu - titula sve dalje od Madrida!
profimedia-0984106941.jpg

Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium