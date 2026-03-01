Osasuna na 10. poziciji Primere ima 33 boda, dok je Valensija 14. sa 29 bodova.
LA LIGA
MINIMALAC SLEPIH MIŠEVA: Valensija pobedila Osasunu u Primeri
Slušaj vest
Fudbaleri Valensije pobedili su danas na svom terenu Osasunu sa 1:0, u meču 26. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Jedini gol na meču postigao je Larži Ramazani u 67. minutu sa penala.
Osasuna na 10. poziciji Primere ima 33 boda, dok je Valensija 14. sa 29 bodova.
U sledećem kolu Osasuna u Pamploni dočekuje Majorku, a Valensija na svom terenu igra protiv Alavesa.
Reaguj
Komentariši