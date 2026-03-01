Slušaj vest

Crvena zvezda je savladala Radnički u Kragujevcu u nedelju sa 2:0 i posle kiksa Partizana dan ranije protiv OFK Beograda (2:1), dodatno pobegla crno-belima na vrhu tabele Superlige Srbije.

Imao je Partizan u decembru plus četiri, ali je za vrlo kratko vreme potponuo i sada za Zvezdom zaostaje čak sedam bodova!

Titula će teško nazad u Humsku, moraće Partizan da sačeka...



