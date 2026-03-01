Crvena zvezda dodatno pobegla Partizanu na vrhu tabele Superlige Srbije.
TO JE TO KADA JE REČ O ŠAMPIONSKOJ TRCI VEČITIH RIVALA? Tabela Superlige Srbije posle kiksa Partizana i pobede Crvene zvezde! Kraj, motaj kablove?
Crvena zvezda je savladala Radnički u Kragujevcu u nedelju sa 2:0 i posle kiksa Partizana dan ranije protiv OFK Beograda (2:1), dodatno pobegla crno-belima na vrhu tabele Superlige Srbije.
Imao je Partizan u decembru plus četiri, ali je za vrlo kratko vreme potponuo i sada za Zvezdom zaostaje čak sedam bodova!
Foto galerija iz Kragujevca Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Titula će teško nazad u Humsku, moraće Partizan da sačeka...
