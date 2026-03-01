Slušaj vest

Strelci su bili Kostov u 3. minutu i Enem u 80. minutu.

Zvezda nakon ove pobede ima 60 bodova, sedam više od vodećeg Partizana i na dobrom je putu da po deveti put uzastopno osvoji titulu.

Nakon utakmice umesto Dejana Stankovića pomoćni trener crveno-belih Nenad Sakić izneo je svoje impresije.

Nije bilo objašnjenja zbog čega je to slučaj. Prvo je reporterka TV Arena Sport rekla da iz Crvene zvezde neće biti izjava, da bi se minut kasnije ipak pojavio prvi pomoćnik Dejana Stankovića, Nenad Sakić koji je izneo svoje viđenje utakmice, uprkos skandiranju navijača tokom izjave Božidara Bandovića "Hoćemo Dekija":

"Mislim da smo zasluženo dobili, ono što smo očekivali od igrača pokazali su svoj karakter. Znali smo da neće biti lako, što se pokazalo danas, ali ovaj duel nosio je veliku važnost, igrači su pokazali da imaju karakter i da su zasluženo pobedili i da nastavljamo dalje u pohodu na trofej u prvenstvu"