Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na svom terenu ekipu Čelsija sa 2:1, u utakmici 28. kola Premijer lige.

Arsenal je u londonskom derbiju poveo nakon kornera u 21. minutu, kada je najviši u skoku bio Vilijam Saliba.

Čelsi je do izjednačenja došao u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a autogol je postigao Pjero Inkapje.

Pobednički gol za Arsenal postigao je Jurijen Timber u 66. minutu, a Čelsi je od 70. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Pedru Netu.

Čelsi je poslednju pobedu nad Arsenalom zabeležio 22. avgusta 2021. godine, kada je na gostovanju bio bolji rezultatom 2:0.

Arsenal vodi na tabeli Premijer lige sa 64 boda, i ima pet više od drugoplasiranog Mančester sitija, uz utakmicu više.

Čelsi je zabeležio treći meč bez pobede u Premijer ligi i nalazi se na šestoj poziciji sa 45 bodova.

U narednom kolu Arsenal gostuje Brajtonu, a Čelsi u Birmingemu igra protiv Aston Vile.