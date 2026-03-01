Slušaj vest

Stigao je Demba Sek (25) prošlog leta u Partizan kao pozajmljeni igrač iz Torina.

Prema informacijama "Maxbet sporta", Partizan je odlučio da otkupi Seka od italijanskog kluba.

Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Otkupna klauzula je 400.000 evra, takođe je preneo ovaj portal.

Takođe, Torino je odredio i datum do kada bi Partizan morao da se odluči da li želi Seka ili ne i u narednoj sezoni, a to je 15. maj ove godine.

Sek je u Partizanu do sada upisao 25 utakmica i upisao pet golova u dresu Parnog Valjka.

Ne propustiteKošarkaMIKA MURINEN POLETEO KAO NEKADA! Partizan je davna prošlost...(VIDEO)
partizan-fmp-490994.JPG
FudbalTOBDŽIJE PONOVO POBEGLE SITIJU: Arsenal pobedio Čelsi i povećao prednost na vrhu Premijer lige
profimedia-1079365213.jpg
KošarkaABA LIGA PRUŽILA PODRŠKU DUBAIJU: "Jedna liga, jedna porodica"!
Filip Petrušev
FudbalBEZ KOMENTARA! Stanković nije dao izjavu posle meča sa Radničkim!
sakic.jpg

BONUS VIDEO:

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir