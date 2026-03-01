Partizan je potpisao ugovor sa senegalskim fudbalerom, čime su ojačali tim za predstojeće izazove.
OTKRIVENO! PARTIZAN ZAVRŠIO POJAČANJE! Senegalac ptpisao ugovor sa crno-belima? Brz kao metak!
Prema informacijama "Maxbet sporta", Partizan je odlučio da otkupi Seka od italijanskog kluba.
Otkupna klauzula je 400.000 evra, takođe je preneo ovaj portal.
Takođe, Torino je odredio i datum do kada bi Partizan morao da se odluči da li želi Seka ili ne i u narednoj sezoni, a to je 15. maj ove godine.
Sek je u Partizanu do sada upisao 25 utakmica i upisao pet golova u dresu Parnog Valjka.
