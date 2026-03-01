Lacio je upisao četvrti uzastopni meč bez pobede u Seriji A i nalazi se na 10. mestu sa 34 boda
SERIJA A
RIMLJANI U VELIKOJ KRIZI: Torino pobedio Lacio u Seriji A
Slušaj vest
Fudbaleri Torina pobedili su na svom terenu Lacio sa 2:0, u utakmici 27. kola italijanske Serije A.Vodeći gol za Torino postigao je Đovani Simeone u 21. minutu, da bi konačnih 2:0 postavio Duvan Sapata u 53. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Prvo poluvreme za Lacio je odigrao srpski fudbaler Petar Ratkov, dok je Ivan Ilić za Torino igrao od 68. minuta.
Lacio je upisao četvrti uzastopni meč bez pobede u Seriji A i nalazi se na 10. mestu sa 34 boda, a Torino je 14. sa 30 bodova.
U sledećem kolu Lacio dočekuje Sasuolo, dok Torino gostuje Napoliju.
Reaguj
Komentariši