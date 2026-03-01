Slušaj vest

Fudbaleri Torina pobedili su na svom terenu Lacio sa 2:0, u utakmici 27. kola italijanske Serije A.Vodeći gol za Torino postigao je Đovani Simeone u 21. minutu, da bi konačnih 2:0 postavio Duvan Sapata u 53. minutu.

1/52 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Prvo poluvreme za Lacio je odigrao srpski fudbaler Petar Ratkov, dok je Ivan Ilić za Torino igrao od 68. minuta.

Lacio je upisao četvrti uzastopni meč bez pobede u Seriji A i nalazi se na 10. mestu sa 34 boda, a Torino je 14. sa 30 bodova.

U sledećem kolu Lacio dočekuje Sasuolo, dok Torino gostuje Napoliju.