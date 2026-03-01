Srpski fudbaler Nemanja Gudelj je kao kapiten Sevilje odigrao ceo meč.
LA LIGA
SVE PRŠTALO U GRADSKOM DERBIJU: Sevilja iščupala bod protiv Betisa
Fudbaleri Betisa i Sevilje odigrali su nerešeno 2:2, u utakmici 26. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Betis je do vođstva u seviljskom derbiju došao u 16. minutu preko Antonija, da bi rezultat povećao Alvaro Fidalgo u 37. minutu.
Sevilja je prvi pogodak na meču postigla u 62. minutu preko Aleksisa Sančesa, dok je bod gostima doneo Isak Romero u 85. minutu.
Srpski fudbaler Nemanja Gudelj je kao kapiten Sevilje odigrao ceo meč.
Betis na petom mestu Primere ima 43 boda, a Sevilja je 11. sa 30 bodova.
U narednom kolu Betis gostuje Hetafeu, dok Sevilja dočekuje Rajo Valjekano.
