Slušaj vest

Kapiten fudbalskog kluba Borusija Dortmund Emre Džan propustiće ostatak sezone zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, saopštio je danas nemački tim.Džan (32) se povredio tokom subotnje utakmice sa Bajernom iz Minhena (pobeda Bajerna 3:2). Pokušao je da nastavi sa igrom, ali je na kraju prvog poluvremena morao da izađe sa terena.

Zbog ozbiljnosti povrede Džan izvesno neće biti u planovima selektora Nemačke Julijana Nagelsmana za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

U dosadašnjoj reprezentativnoj karijeri Džan je upisao 48 nastupa za Nemačku, uključujući i poslednji iz septembra 2024. godine.

Džanu na kraju sezone ističe ugovor sa Borusijom Dortmund, a tokom karijere nastupao je i za ekipe Bajerna, Leverkuzena, Liverpula i Juventusa.

Borusija Dortmund posle poraza u velikom derbiju zauzima drugo mesto na tabeli Bundeslige sa 11 bodova zaostatka u odnosu na vodeći Bajern.