Derbi 27. kola italijanske Serije A odigran jna rimskom ''Olimpiku'', gde je domaća Roma dočekala Juventus, a meč je završen rezultatom 3:3, iako su Rimljani imali vođstvo od 3:1.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

''Stara dama'' je prekinula mini-seriju poraza u šampionatu Italije, pa sada ima 47 bodova na šestom mestu, a Roma na četvrtoj poziciji ima 51 osvojeni bod.

Roma je povela u 39. minutu, kada je Vesli Franka lepo pogodio

Juventus je u velikom stilu izjednačio u 47. minutu, a loptu je sa ivice kaznenog prostora lepo "poklopio" Fransisko Konseisao, tako da je Mile Svilar mogao samo da ulepša pogodak.

Ivan Ndika je u 54. vratio vođstvo Romi, posle centaršuta Lorenca Pelegrinija, da bi u 65. Donjel Malen rutinski okončao kontranapad domaćih.

Žeremi Boga je u 78. minutu vratio nadu gostima, koji su u trećem minutu nadoknade stigli do boda, preko Federika Gatija.

Srpski fudbaler Filip Kostić je presedeo čitav meč na klupi za rezerve Juventusa.

