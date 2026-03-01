Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su večeras na gostovanju Đironu sa 2:1, u meču 26. kola španske Primere.

Katalonski tim poveo je u 35. minutu golom Vladislava Vanata, a Selta je do preokreta došla u drugom poluvremenu.

Primera 2025-2026

Prvo je izjednačenje doneo Feran Žudžla u 58. minutu, dok su gosti do pobede došli autogolom Vitora Reisa u 70. minutu.

Selta posle druge uzastopne pobede zauzima šesto mesto na tabeli Primere sa 40 bodova, a Đirona na 12. mestu ima 30 bodova.

U sledećem kolu Selta u Vigu dočekuje Real Madrid, dok Đirona gostuje Levanteu.

