Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su večeras na gostovanju Đironu sa 2:1, u meču 26. kola španske Primere.

Katalonski tim poveo je u 35. minutu golom Vladislava Vanata, a Selta je do preokreta došla u drugom poluvremenu.

1/43 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Prvo je izjednačenje doneo Feran Žudžla u 58. minutu, dok su gosti do pobede došli autogolom Vitora Reisa u 70. minutu.

Selta posle druge uzastopne pobede zauzima šesto mesto na tabeli Primere sa 40 bodova, a Đirona na 12. mestu ima 30 bodova.