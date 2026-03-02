Slušaj vest

Alarmantna je situacija u FK Partizan. U Humskoj ne cvetaju ruže i rezultatska kriza upalila je sve alarme, te podsetila na neke još krupnije probleme koje crno-beli imaju.

Predsednik Upravnog odbora Rasim Ljajić govorio je za Sportski Žurnal, gde se dotakao aktuelne situacije, te, za početak, priznao kako su i odnosi između čelnika porušeni.

- Najgluplje bi bilo da čovek zabije glavu u pesak i ne suoči se sa evidentnom krizom koja postoji, od rezultatske, igračke, a i do one u Upravnom odboru kluba. To su činjenice. Različita mišljenja su uvek dobra u okviru jedne porodice, a Partizan to jeste. Ipak, kad mišljenja dođu do nivoa nesporazuma i krenu da se iznose u javnost to je već dodatni problem koji onda može da utiče na čitavu ekipu - počeo je priču Ljajić, pa dodao:

- Trudili smo se dugo da raspravljamo, polemišemo, ne opterećujući time javnost ni ostale u klubu sa tim. Međutim, to je izašlo na videlo i na žalost tu je napravljena prva krupna greška. Jednoumlje nikad nije dobro, ali isto tako nije dobro ni kad sa svim tim razlikama zatrpavamo javnost skoro svaki dan. Pre je pre svega naša odgovornost.

Istakao je i da će vanredna Skupština i izbori u Humskoj sačekati kraj sezone.

- Kad se završi prvenstvo, možemo da pričamo, da idemo na vanrednu Skupštinu. Mora nešto da se menja i neophodno je, jer očigledno imamo krizu i da ta različita mišljenja dostižu takve namere da je nemoguće funkcionisati. Prvi put govorim o tome. Dugo sam krio, trudio se da to ostane unutar kuće i da probamo da rešimo kroz razgovore, pre svega jer je to u interesu Partizana. Nažalost, se to nije desilo. Nije sporno, ali je momenat toga pogrešan

Partizan je ove sezone napravio nekoliko velikih grešaka. Deluje da je Srđan Blagojević olako smenjen, a zatim ni Nenad Stojaković nije dugo izdržao na klupi. Ljajić se dotakao i ovih situacija i poslao jasnu poruku, te digao glas kao nikada do sada.

- Šta očekujete, da kao predsednik kluba kritikujem nešto što se desilo? Ne bi bilo fer prema tim ljudima, svako je video da to ne ide dobro. Ne želim apsolutno da dolivam ulje na vatru ili da je gasim benzinom. Jasno je da to nije dalo rezultat koji je očekivan, da budem prvo blag. Biram reči kad govorim o tome. To je jasno svakom navijaču Partizana. Sad da se vraćamo u prošlost, neće mnogo da pomogne - zaključio je Rasim Ljajić.

Partizan je na pauzu otišao sa bodom više od Crvene zvezde, a sada ima sedam manje i veliko je pitanje da li će ova kriza da se zaustavi na tome.

