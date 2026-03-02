Slušaj vest

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji ovog sporta Lionel Mesi u izvanrednom stilu započeo je novu sezonu u MLS ligi pošto je sa dva gola bio junak pobede Majamija u čudesnom preokretu protiv Orlanda 4:2.

Ništa nije slutilo na ovakav rasplet u Orlandu kada je domaći tim već sredinom prvog poluvremena došao do dva gola prednosti.

Orlando je poveo već u 18. minutu golom Marija Pašalića, a samo šest minuta kasnije Martin Ojeda je udvostručio prednost ovog kluba.

Majami je bio na kolenima, a onda je usledilo furiozno drugo poluvreme i fantastična partija Mesija i saigrača. Bez dileme najbolja u tekućoj godini.

Najpre je Mateo Silveti u 49. minitu prepolovio zaostatak za Orlando, a onda je osam minuta kasnije Mesi stupio na scenu, napravivši dar-mar u odbrani domaćina.

Potpuni preokret usledio je pet minuta pre kraja meča kada je Telesko Segovija postigao gol, ali tu nije bio kraj pošto je Mesi ostao dužan publici još jedno remek-delo.

Igrao se 90. minut kada je u svom stilu postigao gol iz slobodnog udarca, došavši na samo devet pogodaka od prvog mesta na večnoj listi igrača sa najviše pogođenih slobodnjaka.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Orlanda Foto: Stephen M. Dowell / Zuma Press / Profimedia, Alex Menendez / Getty images / Profimedia

Precizna statistika kaže da je Mesi od 2018. godine postigao više golova iz slobodnog udarca nego sa penala, a ovo remek delo zaokružio je tako što je ponudio treneru Orlanda autogram.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: