Slušaj vest

Na današnji dan, 2. marta 2002. godine, legendarni as Arslenala Denis Berkamp postigao je spektakularan gol protiv Njukasla.

Majstorija čudesnog Holanđanina pre nekoliko godina proglašena je za najbolji gol u istoriji Premijer lige.

Pre tačno 24 godine na čuvenom "Sent Džejms parku" Njukasl je ugostio moćni Arselnal Arsena Vengera. Londonski tim slavio je rezultatom 2:0, a utakmica je ostala upamćena po spektakularnom golu fantastičnog Denisa Berkampa.

Primio je loptu od Roberta Piresa, dodirnuo je vrhom kopačke, prebacio je nogu Nikosa Dabizasa da bi piruetom odmah postavio telo u savršen položaj za udarac. Dok se defanzivac Njukasla valjao po travi, Bergkamp je plasirao loptu u mrežu pored nemoćnog Šaja Givena.

"Niko u mojoj ekipi ne može biti kriv što je Berkamp napravio ovaj čudesan potez", izjavio je posle meča tadašnji menadžer Njukasla, pokojni Bobi Robson.

"Neleteći" Holanđanin

Sin električara, Bergkamp je rođen u Amsterdamu i igrao je amaterski fudbal u nižim ligama. Sa 11 godina zapazio ga je Ajaks, a prvu profesionalnu utakmicu odigrao je 1986. godine.

Sedam godina je nastupao za "kopljanike" i za to vreme postigao neverovatna 122 gola na 239 utakmica i to kao vezni igrač. Osvojio je prvenstvo Holandije, Kup i Kup pobednika kupova. Bio je najbolji strelac lige tri godine zaredom, a proglašen je i za najboljeg holandskog fudbalera 1992. i 1993. godine.

1/8 Vidi galeriju Legenda Arsenala i reprezentacije Holandije - Denis Berkamp Foto: Profimedia

Nakon odličnih igara na "Amsterdam areni" za Denisa je vladalo ogromno interesovanje, a najkonkretniji je bio Inter koji ga je doveo za 7 miliona evra. Ipak, za dve sezone Holanđanin nije pokazao ni delić svog znanja. Mučile su ga povrede, imao je problema i sa navijačima i novinarima, pa je posle dve sezone napustio Milano.

Posle ne toliko uspešnih dana u timu "neroazura" postao je član Arsenala u kome je pokazao apsolutno sve što zna. Njegov dolazak u Arsenal poklopio se sa dolaskom legendarnog Arsena Vengera koji je prepoznao njegov talenat i smisao za igru. Za 11 sezona među "tobdžijama" postigao je 87 golova na 315 utakmica u uradio je toliko da je zaslužio da dobije statuu ispred stadiona.

Statua Denisa Berkampa Foto: Profimedia

Navijači londonskog kluba nikad neće zaboraviti njegov doprinos i elegantnu tehniku koja je oslikavala ideju "totalnog fudbala", holandsku kovanicu koja je toliko donela "zemlji lala".

Sa Arsenalom je osvojio tri Premijer lige, četiri FA kupa i tri engleska Superkupa, ali ono što je još važnije jeste da je vratio klub tamo gde pripada i uključio ga u borbu za trofeje posle sumornih i neuspešnih devedesetih.

Strah od letenja

Ipak i pored fantastičnih igara ostao je upamćen i zbog svog straha od letenja zbog čega je dobio nadimak "neleteći Holanđanin". Sve to je počelo kada je sa reprezentacijom Holandije putovao na Svetsko prvenstvo 1994. godine, kada je motor aviona prestao da radi, što je navelo jednog novinara da se našali da ima bombu u torbi. Nakon ovog incidenta, Bergkamp je odlučio da više neće leteti, aviona se plašio više od smrti, ali je razmotrio mogućnost da potraži pomoć psihijatra.

- Imam ovaj problem sa kojim moram da živim. Ne mogu ništa da uradim o tom pitanju, to je stvar psihološke prirode i ne mogu je objasniti. Nisam leteo avionom dve godine. Fudbalski savez Holandije i Arsenal su imali razumevanja do sad. Razmišljam da potražim pomoć psihijatra. Ne mogu leteti. Jednostavno se zaledim. Uspaničim se. Počinje dan ranije, kada ne mogu da spavam - objasnio je Bergkamp svoj problem.

Stanje je uveliko umanjilo njegove šanse da igra mečeve u gostima u evropskim takmičenjima i da putuje sa reprezentacijom. U nekim slučajevima, putovao je autom ili vozom, ali na nekim mečevima bila je takva situacija da nije mogao uopšte da da otputuje. Pred utakmicu sa Olimpik Lionom u februaru 2001. godine Venger je govorio kako je zabrinut zato što Bergkamp putuje autom ili vozom, zato što dolazi do velikog zamora igrača.

Za reprezentaciju Holandije igrao je deset godina, od 1990. do 2000. godine. Na 79 utakmica postigao je 37 golova i dugo je bio rekorder po broju golova u dresu sa državnim grbom, a kasnije je taj rekord oborio Robin Van Persi. Igrao je sa velikim uspehom za "oranje", a i danas je pamti njegov čuveni gol u poslednjem minutu četvrtfinalne utakmice sa Argentinom.

Njegov prijem lopte koja je putovala više od 50 metara najbolje opisuje Bergkampa i njegov stil igre. Elegancija, mirnoća i inteligencija su krasile ovog momka pa nije ni čudo šta ga mnogi pamte kao jednog od najboljih veznjaka svih vremena.