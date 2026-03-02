Slušaj vest

Sport i politika? Povezani su. Nažalost.

Aktuelna eskalacija sukoba na Bliskom istoku, uključujući američko i izraelsko bombardovanje ciljeva u Iranu i Teheranu, otvorila je i jedno neočekivano pitanje u svetu sporta - šta bi se dogodilo ukoliko Iran ne bi mogao da učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a sve glasnije su najave da će tako i da bude...

Iako sport i politika formalno treba da budu odvojeni, praksa je više puta pokazala da se u vanrednim okolnostima te granice brišu. U slučaju daljeg pogoršanja bezbednosne situacije, uvođenja međunarodnih sankcija ili eventualne suspenzije Irana, postavlja se pitanje ko bi zauzeo njegovo mesto na Mundijalu?

Pravila su jasna – ali okolnosti nisu

Prema pravilima FIFA, svaka reprezentacija koja odustane, bude suspendovana ili iz bilo kog razloga ne može da učestvuje na Svetskom prvenstvu, mora biti zamenjena selekcijom iz iste kontinentalne konfederacije. U slučaju Irana, to znači da bi zamena morala da dođe iz Azije, odnosno iz redova Azijske fudbalske konfederacije (AFC). Dakle, priče da bi Srbija mogla da se nada evenutalnom putu u Ameriku, Kanadu i Meksiko - padaju u vodu.

Iran je plasman na Svetsko prvenstvo već obezbedio kroz kvalifikacije i na terenu nije ostavio nikakvu dilemu. Međutim, u vanrednim političkim i bezbednosnim okolnostima, sportski rezultati često padaju u drugi plan, a odluke se donose na višem, globalnom nivou.

Ko je prvi kandidat za upražnjeno mesto?

Ako se gleda isključivo sportski kriterijum i poredak u kvalifikacionoj grupi, odgovor je relativno jednostavan. Uzbekistan je već obezbedio plasman na Mundijal, dok su se odmah iza njega na tabeli našli Ujedinjeni Arapski Emirati.

Upravo zbog toga, Ujedinjeni Arapski Emirati bi, prema važećim pravilima, bili prvi logičan izbor za zamenu. Takav potez bio bi u skladu sa praksom FIFA – prednost dobija sledeća najbolje plasirana reprezentacija iz iste kvalifikacione grupe ili regiona.

Ipak, jasno je da bi konačna odluka zavisila ne samo od sportskih parametara, već i od šireg političkog konteksta, bezbednosnih procena i međunarodnih odnosa.

Simbolika koja nadilazi fudbal

Eventualno izbacivanje Irana i njegovo zamenjivanje drugom azijskom selekcijom imalo bi snažnu simboliku. Na najvećoj fudbalskoj smotri, Svetsko prvenstvo u fudbalu, Iran bi bio zamenjen državom koja se trenutno nalazi na suprotnoj strani geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku. U prevodu: menja ga država s kojom ratuje.

Takav scenario još jednom bi potvrdio da fudbal ne postoji u vakuumu, već da je duboko povezan sa globalnim dešavanjima. FIFA bi se, kao i u ranijim slučajevima (suspenzije reprezentacija zbog ratova, sankcija ili političkih odluka), našla pod ogromnim pritiskom da balansira između sportskih pravila i međunarodne politike.

Šta nas čeka u narednom periodu?

Za sada, Iran nije suspendovan i nema zvaničnih najava da bi mogao biti isključen sa Svetskog prvenstva. Međutim, situacija na terenu se menja iz dana u dan, a razvoj sukoba mogao bi dovesti do odluka koje bi pre samo nekoliko meseci delovale nezamislivo.

Ukoliko do takvog scenarija ipak dođe, jasno je da bi to bio presedan sa dalekosežnim posledicama, ne samo za azijski fudbal, već i za samu ideju da sport može ostati izvan politike.

Jedno je sigurno - ako Iran ne bi nastupio na Mundijalu, njegova zamena ne bi bila samo fudbalsko pitanje, već još jedan pokazatelj koliko su sport i geopolitika danas neraskidivo povezani.