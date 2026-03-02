Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena Zvezda saopštio je danas da će na utakmici Super lige Srbije protiv Napretka, 8. marta, biti organizovana proslava 81. rođendana kluba i da ulaz će za sve navijače biti besplatan.

Crvena zvezda će 4. marta obeležiti 81. rođendan, u utakmica protiv Napretka će biti prva od rođendana koju će crveno-beli odigrati na stadionu 'Rajko Mitić'.

"Svi navijači našeg kluba će imati priliku da uživaju u još jednom nezaboravnom događaju na popularnoj Marakani, kao i da se uz pripremljen bogat program prisete najlepših momenata sa voljenim klubom. Zvezdaši, vidimo se 8. marta od 16 časova na Marakani, da zajedno proslavimo rođendan naše Crvene zvezde", navodi se u saopštenju.

Crvena Zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa 60 bodova, odnosno ima sedam bodova više od drugoplasiranog Partizana.

