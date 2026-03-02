CRVENO-BELI ČASTE! Besplatan ulaz na utakmicu protiv Napretka!
Fudbalski klub Crvena Zvezda saopštio je danas da će na utakmici Super lige Srbije protiv Napretka, 8. marta, biti organizovana proslava 81. rođendana kluba i da ulaz će za sve navijače biti besplatan.
Crvena zvezda će 4. marta obeležiti 81. rođendan, u utakmica protiv Napretka će biti prva od rođendana koju će crveno-beli odigrati na stadionu 'Rajko Mitić'.
"Svi navijači našeg kluba će imati priliku da uživaju u još jednom nezaboravnom događaju na popularnoj Marakani, kao i da se uz pripremljen bogat program prisete najlepših momenata sa voljenim klubom. Zvezdaši, vidimo se 8. marta od 16 časova na Marakani, da zajedno proslavimo rođendan naše Crvene zvezde", navodi se u saopštenju.
Crvena Zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa 60 bodova, odnosno ima sedam bodova više od drugoplasiranog Partizana.