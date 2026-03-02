Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda napravili su senzaciju u Humskoj ulici, savladavši Partizan sa 2:1, a pečat na veliki trijumf udario je iskusni levi bek Milan Rodić.

Momak ponikao na Staroj Karaburmi vratio se u svoj klub kako bi pomogao “romantičarima” u elitnom društvu, a pobeda na terenu večitog rivala za njega nosi posebnu emociju i težinu.

Milan Rodić je utišao Humsku golom u nadoknadi vremena i tako šokirao Grobare. On je bio i pravi heroj ove utakmice, pošto je sa dva gola "zakopao" crno-bele.

Iskusni fudbaler je nekoliko dana posle utakmic otvoreno govorio je o realnom odnosu snaga na terenu, naglašavajući da je OFK Beograd trenutno bolji tim od Partizana.

- Mislim da smo u ovom trenutku mi bolji tim od Partizana, to smo i dokazali. Od starta smo igrali u novoj formaciji, pa nam je trebalo vremena da se namestimo na terenu. Možda nismo počeli najsjajniije, ali već posle pola sata igre sve je došlo na svoje, naročito taktika koju je zamislio trener Jovan Damjanović. Hajde da ne zvučim pretenciozno, fino smo odigrali u Humskoj - istakao je Rodić za "Sportski Žurnal" i dodao:

- Fenomenalan je osećaj, imao sam priliku da ga osetim i ranije, u dresu drugog kluba. Ipak, sada sam vojnik plavo-belih, OFK Beograd je moja druga kuća, mnogo volim ovaj klub. Na Staroj Karaburmi sam bio od osme godine, ovde sam naučio šta je fudbal, odavde otišao u inostranstvo... Zbog svega toga pobeda koju smo zabeležili za mene ima posebnu težinu.