Alarmantna je situacija u FK Partizan. U Humskoj ne cvetaju ruže i rezultatska kriza upalila je sve alarme, te podsetila na neke još krupnije probleme koje crno-beli imaju.

Predsednik Upravnog odbora Rasim Ljajić govorio je za Sportski Žurnal, gde se dotakao aktuelne situacije, ali i zimskog prelaznog roka koji nije odrađen kako su crno-beli želeli.

- Očekivali smo neki transfer u januaru i on bi pokrio sve potrebe koje imamo. Ne samo po pitanju monitoringa, nego i funkcionisanja do juna, a onda bi tada bilo neminovno da se neki od igrača proda - istakao je Ljajić, pa dodao:

- To mora da bude glavni izvor finansiranja kluba, a ne da stalno pružamo ruku. Neće niko da nam daje ako neprestano tražimo. Tako ne može biti doveka. Roditelj neće tako da radi. Moramo da obezbedimo sredstva.

Zatim je bio surovo iskren.

- Drugi izvor ne postoji u našim prilikama, jer nemamo interes privrede, ekonomije za sponzorisanjem fudbalskih, ili sportskih klubova. Ostaje nam jedino prodaja igrača.

Otkrio je i kako je interesovanja za fudbalere Partizana bilo, ali...

- Ponude su u januaru bile nezadovoljavajuće. Bilo je direktnih i konkretnih interesovanja za Kostića, Simića i Roganovića, ali su ponude bile daleko ispod izlaznih klauzula. Zaista bi nas javnost razapela da smo pod tim uslovima prodali igrače - zaključio je Rasim Ljajić.

